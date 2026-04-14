ATP München: Alexander Zverev stottert ins Achtelfinale

Alexander Zverev ist mit einem mühsamen 6:3, 3:6 und 7:6 (2) gegen Miomir Kecmanovic in das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in München eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.04.2026, 15:23 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev am Dienstag in München

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Einstellige Temperaturen mit ein bisschen auffrischender Feuchtigkeit - das sind nicht ganz die Bedingungen, unter denen Alexander Zverev am liebsten seiner Arbeit nachgeht. Aber gut: Auf der Seite von Miomir Kecmanovic war es auch nicht viel wärmer. Der Serbe erwischte den besseren Start, ging mit einem Break mit 2:1 in Führung. Zverev glich umgehend aus, nahm den Schwung mit, zog auf 5:2 davon.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatte Zverev mit 6:3 die halbe Miete eingefahren. Durchgang zwei begann mit einem Break für den Favoriten, es sah nach einer nunmehr klaren Sache aus. Aber Zverev verlor seinen Aufschlag zum 1:1. Damit nicht genug: Kecmanovic ging sogar mit 4:2 in Führung. Dass es nach 81 Minuten Spielzeit den Satzausgleich gab, hatten nur wenige Zuschauer auf ihrer Bingokarte. Dafür trugen die meisten eine Mütze, wie auch die gesamte Box von Alexander Zverev, in neben der engsten Familie wieder einmal Marcelo Melo und Matthias Bachinger saßen.

In der Entscheidung ging es zunächst mit dem Aufschlag. Bei 5:5 wurde es richtig eng, aber da rettete sich Zverev mit einer Serie von guten Aufschlägen. Wenn der Ball im Spiel war, dann hatte eigentlich Kecmanovic die Oberhand. Und also musste ein Tiebreak entscheiden. Da ging Zverev schnell mit 4:1 in Führung, wieder dem Service sei Dank. Dass er dann auch noch einen Volley zwischen den Beinen spielte - erfolgreich - hob die Stimmung auf der Tribüne noch mehr.

Nach 2:18 Stunden hatte Zverev vier Matchbälle. Und verwertete gleich den ersten. Nächster Gegner wird Gabriel Diallo aus Kanada sein.

Fonseca mit gutem Einstand

Im ersten Match auf dem Center Court hatte sich Joao Fonseca ein erfolgreiches Debüt in München beschert. Der junge Brasilianer besiegte Alejandro Tabilo mit 7:6 (1) und 6.3 und spielt nun wie schon letzte Woche in Monte-Carlo gegen den Franzosen Arthur Rinderknech.

Eine kleine Überraschung gab es auf dem Court 1. Da gewann nämlich Denis Shapovalov gegen Tallon Griekspoor mit mit 6:4, 3:6 und 6:2. Danach lieferte Diego Dedura eine starke Leistung gegen Flavio Cobolli. Dedura, der über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen war, wehrte sich nach Kräften, schaffte beim Stand von 4:5 im zweiten Satz noch einmal ein kleines Comeback - musste sich letztlich aber doch mit 4:6 und 5:7 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in München



