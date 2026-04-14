ATP München: Die deutschen Youngster kämpfen - aber ohne Erfolg

Sowohl Diego Dedura wie auch Justin Engel sind am Dienstag beim ATP-Tour-500-Turnier in München in der ersten Runde ausgeschieden. Daniel Altmaier dagegen konnte überraschen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.04.2026, 16:31 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Diego Dedura hat am Dienstag trotz seiner Niederlage überzeugt

Diego Dedura klopfte noch einmal richtig laut bei Flavio Cobolli an gegen Ende des zweiten Satzes der Erstrundenpartie in München. Dedura, der in der Qualifikation mit einem Erfolg gegen Alexander Shevchenko voll überzeugen konnte, schaffte das Break zum 5:5, musste seinen Aufschlag danach aber sofort wieder abgeben. Nach 40:15-Führung. Die zweite Chance nutzte der an Position vier gesetzte Cobolli, gewann insgesamt mit 6.4 und 7:5.

An der Leistung von Diego Dedura auf dem Court 1 gab es aber wenig auszusetzen. Denn Cobolli ist ein Mann aus den Top 20 - und der junge deutsche Linkshänder brachte ihn mit seinem offensiven Spielansatz immer wieder in Bedrängnis. Der Unterschied zu Spitzenleuten wie Cobolli sei, dass die bei knappen Spielständen noch einmal ganz besondere Bälle auspacken können.

Altmaier schlägt Cilic

Justin Engel hatte es bei der Auslosung ein bisschen besser erwischt. Aber Mit Kopriva ist auch keine Laufkundschaft. Engel war auf Court 2 angesetzt, hielt die Partie lange offen, verlor aber schließlich mit 3:6, 7:5 und 2:6. Engel wartet in diesem Jahr noch auf die großen Ergebnisse, noch ist es dem Nürnberger bei keinem Turnier gelungen, zwei Matches in Folge gelungen.

Für eine positive Überraschung sorgte dagegen Daniel Altmaier. Denn dass er gegen Marin Cilic nach nur 69 Minuten Spielzeit mit 6:3 und 6:2 gewinnt, davon war nicht zwingend auszugehen. Altmaier trifft im Achtelfinale entweder auf Alexander Bublik oder Alex Molczan.

Große Probleme hatte Alexander Zverev mit Miomir Kecmanovic. Der Titelverteidiger setzte sich erst im Tiebreak des dritten Satzes durch. Verkündete danach aber, dass es jetzt richtig losgehe. Was nur bedeuten kann: Den vierten Titel beim MTTC Iphitos möchte Sascha auf jeden Fall holen.

Hier das Einzel-Tableau in München

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