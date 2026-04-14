ATP Barcelona: Alcaraz startet souverän, auch Musetti weiter

Mit Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti sind die beiden Topgesetzten beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona in die zweite Runde eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2026, 17:57 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz ist in Barcelona gut gestartet

Hier der Live-Ticker von Carlos Alcaraz zum Nachlesen.

Alcaraz musste nur zwei Tage nach seiner Finalniederlage gegen Jannik Sinner in Monte-Carlo nun also in Barcelona ran, der Vorjahresfinalist bekam es dabei mit Otto Virtanen zu tun. Und Alcaraz tat, was nötig war, gewann die Partie mit 6:4 und 6:2.

Nächster Gegner wird Tomas Machac sein, der gegen Sebastian Baez in drei Sätzen erfolgreich blieb. Keine einfache Aufgabe: Machac hat zuletzt in Monte-Carlo gegen Jannik Sinner stark gespielt, dabei als erster Spieler seit Shanghai 2025 einen Satz bei einem ATP-Masters-1000-Turnier gegen den Südtiroler gewonnen. Und Machac hat Carlos Alcaraz auch schon einmal geschlagen - und zwar 2024 in Shanghai.

Musetti nun gegen Moutet

Ein dringend nötiges Erfolgserlebnis gelang Lorenzo Musetti. Der Italiener besiegte den jungen Spanier Martin Landaluce mit 7:5 und 6:2. Nächster Gegner wird Corentin Moutet aus Frankreich sein.

Im ersten Match des Tages auf der Pista Rafa Nadal hatte es ebenfalls einen Favoritensieg gegeben: Da konnte sich nämlich Alex de Minaur gegen Sebastian Ofner mit 7:6 (7) und 6:4 einen Achtelfinalplatz erspielen. Der “Demon” trifft nun auf Hamad Medjedovic aus Serbien.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona



