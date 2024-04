ATP Barcelona live: Rafael Nadal vs. Flavio Cobolli im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft zum Auftakt des ATP-500-Turniers in Barcelona auf Flavio Cobolli. Das Match gibt es ab 16:00 Uhr live im TV und Stream bei Sky sowie in unserem Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 21:52 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal trifft auf Flavio Cobolli

Nach rund drei Monaten Auszeit kehrt Rafael Nadal beim ATP-500-Turnier in Barcelona auf die Tour zurück. In der katalanischen Hauptstadt bekommt es der 22-fache Grand-Slam-Sieger zum Auftakt mit dem Weltranglisten-62. Flavio Cobolli zu tun.

Nadal bestreitet am Dienstag sein erstes Sandplatzmatch seit dem French-Open-Finale 2022. Der Spanier hatte in der jüngeren Vergangenheit mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und wird seine Karriere voraussichtlich nach der laufenden Spielzeit beenden.

"Ich tue so, als wäre es meine letzte Saison. Ich will jeden Moment genießen", erklärte Nadal vor seinem ersten Auftritt in Barcelona. Der 37-Jährige konnte das Turnier bereits zwölfmal für sich entscheiden. Gegen Cobolli hat der ehemalige Weltranglistenerste bislang noch nie gespielt.

Das Match zwischen Rafael Nadal und Flavio Cobolli gibt es ab 16:00 Uhr live im TV und Stream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona