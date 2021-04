ATP Barcelona: Nadal folgt Tsitsipas problemlos ins Finale

Rafael Nadal ist als zweiter Spieler in das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers eingezogen. Der Spanier trifft nach einem 6:3 und 6:2 gegen Pablo Carreno Busta am Sonntag auf Stefanos Tsitsipas.

© Getty Images Rafael Nadal hat auch das achte Duell mit Pablo Carreno Busta gewonnen

Acht Matches, acht Siege für Rafael Nadal gegen Pablo Carreno Busta. Der Finaleinzug des Rekord-Champions des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona hat seinem Landsmann auch im Halbfinale 2021 keine Chance gelassen. Zwar schaffte Carreno Busta im ersten Satz nach 1:5-Rückstand ein kleines Mini-Comeback zum 3:5, danach zeigte sich Nadal aber gewohnt dominant. Nach 89 Minuten Spielzeit servierte der Rekord-Champion zum Sieg und damit den Einzug ins Finale aus.

Dort trifft Rafael Nadal am Sonntag auf Stefanos Tsitsipas. Der Grieche qualifizierte sich mit einem 6:3 und 6:3 gegen Jannik Sinner ebenso souverän für sein zweites Endspiel innerhalb von acht Tagen. Nadal gegen Tsitsipas, das gab es in Barcelona als Finalpartie 2018 schon einmal. Damals hatte Nadal wenig Mühe, den Titel zu holen. Die letzte Begegnung der beiden Barcelona-Finalisten ging allerdings an Stefanos Tsitsipas: Im Viertelfinale der Australian Open 2021 holte der Grieche einen 0:2-Satzrückstand auf.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona