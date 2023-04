ATP Barcelona: Neunter Titel! Alcaraz erneut zu stark für Tsitsipas

Carlos Alcaraz hat mit einem ungefährdeten 6:3 und 6:4 gegen Stefanos Tsitsipas seinen Titel beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona verteidigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.04.2023, 17:43 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz war für Stefanos Tsitsipas erneut zu stark

Vietels Match zwischen Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas. Und erneut behielt der Spanier die Oberhand. Und das recht deutlich. Denn Alcaraz gewann das Endspiel des ATP-Tour-500-Events in Barcelona sicher mit 6:3 und 6:4 und feierte damit seinen neunten Turniersieg auf der ATP-Tour insgesamt. und den dritten in dieser Saison: Zuvor hatte der 19-Jährige in Buenos Aires und Indian Wells triumphiert.

Alcaraz packte mal wieder sein gesamtes Arsenal aus, hielt Tsitsipas mit druckvollen Grundschlägen an der Grundlinie. Und streute immer wieder unerreichbare Stopps ein. Für Stefanos Tsitsipas war es die zweite Finalteilnahme 2023. Auch die erste hatte mit einer Niederlage geendet - bei den Australian Open gegen Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz dagegen schaffte die erste von zwei anstehenden Titelverteidigungen. Denn nach Barcelona hat der Teenager im vergangenen Jahr auch beim ATP-Masters-1000-Turnier zugeschlagen. Und auf dem Weg zum Titel in der Caja Magica sowohl Rafael Nadal und Novak Djokovic besiegt. Die beiden Superstars werden in diesem Jahr in Madrid jeweils verletzungsbedingt fehlen.

