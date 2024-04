ATP Barcelona: Rafael Nadal gewinnt eindrucksvoll bei Comeback

Rafael Nadal hat sich eindrucksvoll auf der Tennis-Tour zurückgemeldet: Beim ATP-Turnier in Barcelona gewann der 22-fache Majorchamp gegen den Italiener Flavio Cobolli mit 6:2, 6:3.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2024, 18:49 Uhr

Tennis spielen auf Sand ist für Rafael Nadal... die natürlichste Sache der Welt! Auch wenn es nun fast zwei Jahre her ist, dass der Spanier ein Wettkampfmatch auf seiner geliebten roten Asche bestritten hat - 2022 war das, bei den French Open. Die er natürlich gewonnen hatte.

Nun also die Rückkehr, nachdem das eigentliche Comeback nach dem fast spielfreien 2023 nur ein kurzes Vergnügen gewesen war. Zu Beginn des Jahres hatte Nadal bereits in Brisbane sein großes Hallo gefeiert, sich dann aber erneut verletzt; die gesamte US-Tour musste er absagen, ebenso den Start in Monte Carlo, auch Barcelona stand lange auf der Kippe.

Gegen Cobolli, die Nummer 62 der Welt, war das alles kein Problem.

Nadal gelang ein frühes Break und eine schnelle 4:1-Führung, die er zum Satzgewinn ausbaute - auch dank der 27 Fehler ohne Not des Italieners. Auch im zweiten Durchgang lag Nadal schnell mit 4:1 vorne und hatte das Match nach 1 Stunde 25 Minuten in der Tasche.

Nun geht es gegen Alex de Minaur, Nadal führt im direkten Vergleich hier mit 3 zu 1.

Nadal: Nur der Aufschlag hakt noch etwas

Nadal hatte erst vor wenigen Tagen seinen Start in Barcelona zugesichert, nachdem er immer noch mit Problemen im Bauchmuskelbereich zu kämpfen hat. Während die Grundschläge kein Problem waren, bereitete der Aufschlag einige Sorgen; im Training und auch teils im Match musste Nadal etwas an seiner Aufschlagbewegung schrauben.

Gegner Cobolli kam dennoch nur zu zwei Breakchancen, eine nutzte er. Nadal aber legte gleich wieder nach, erspielte sich insgesamt zehn Breakbälle.

Gut möglich scheint, dass Nadal zum letzten Mal in Barcelona antritt, auf dem Court, der nach ihm benannt ist. 2024 hat er als Abschiedssaison geplant, auch wenn er eine Fortsetzung der Karriere nicht ausschließen will, wenn der Körper mitmacht.

Aktuell scheint das nicht sehr wahrscheinlich.