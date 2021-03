ATP Barcelona: Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas führen starkes Feld an

Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas sind die beiden absoluten Headliner beim ATP-500-Event von Barcelona. Aber auch dahinter mangelt es nicht an Qualität.

von Michael Rothschädl

23.03.2021

Mit großen Zielen startete Turnierdirektor David Ferrer in die Präsentation des Starterfeldes für das ATP-500-Event von Barcelona im Kalenderjahr 2021. Denn dem bereits hochkarätigen Teilnehmerfeld sollen noch weitere Topstars via Wildcard folgen, wie der ehemalige Top-10-Spieler erklärte. Doch völlig ungeachtet, wer sich in der spanischen Millionenstadt noch die Ehre geben wird, den Rang als Publikumsmagnet wird auch 2021 Rafael Nadal wohl niemand ablaufen.

Zum wiederholten Male wird es nämlich der Weltranglistendritte sein, der das Feld in seiner Heimat anführt. Auf Nummer zwei geht zum derzeitigen Stand Stefanos Tsitsipas ins Rennen, mit Diego Schwartzman ist ein dritter Top-10-Spieler in der Entry List aufzufinden. Insbesondere außerhalb der besten Zehn glänzt das Turnier aber mit klingenden Namen: Denis Shapovalov, Roberto Bautista Agut, Grigor Dimitrov, Felix Auger-Aliassime - die Liste an Topspielern in Barcelona, sie ist eine lange.

Denn auch zwei absolute Nachwuchshoffnungen werden in Barcelona aufschlagen. Zum einen der auf der ATP-Tour schon durchaus gestandene Italiener Jannik Sinner, zum anderen sein deutlich jüngerer Konterpart Carlos Alcaraz, welcher für das Turnier in seiner Heimat eine Wildcard bekommen hat. Ebeneso mit einer Wildcard ausgestattet wird der Altmeister Feliciano Lopez in Barcelona ins Rennen gehen.

Thiem & Djokovic stattdessen in Belgrad

Lediglich zwei Namen wird man in Barcelona in diesem Jahr jedenfalls schmerzlich vermissen: Novak Djokovic und Dominic Thiem. Der Weltranglistenerste und -vierte werden stattdessen in der Hauptstadt Serbiens bei einem ATP-250-Event an den Start gehen. Eine Entscheidung, die vor allem beim Österreicher durchaus überraschend gekommen war.

Das Event von Barcelona wird indes - wie nahezu sämtliche Events in diesen Tagen - unter strikten Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne gehen. Den Veranstaltern zufolge wird es stark limitierte Zuschauerzahlen geben, was jedoch eines wiederum garantiert: "Wir werden ein sicheres und aufregendes Turnier haben", richteten die Veranstalter im Zuge der Präsentation aus.

