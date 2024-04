ATP Barcelona: Revanche geglückt - Ruud mit Sieg über Tsitsipas zum Titel!

Casper Ruud hat erstmals einen Titel bei einem 500er-Event gewonnen. Der Norweger schlug in Barcelona Stefanos Tsitsipas mit 7:5 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.04.2024, 17:51 Uhr

© Getty Images Casper Ruud hat endlich ein 500er-Turnier gewonnen

Das ist das Schöne am Tennissport: Die Chance zu einer Revanche tut sich oft schon ein paar Tage nach einer Niederlage auf. So wie für Casper Ruud, der am vergangenen Sonntag in Monte-Carlo Stefanos Tsitsipas noch einigermaßen chancenlos verloren hatte. In Barcelona drehte Ruud nun den Spieß um - und holte mit einem 7:5 und 6:3 seinen ersten Sieg auf 500er-Level.

Dabei erwischte Tsitsipas auch auf der Pista Rafa Nadal den besseren Start. Aber Ruud egalisierte ein frühes Break. Und schaltete am Ende des Satzes noch einmal einen Gang höher. Im zweiten Satz reichte dem Schützling von Physio Alex Stober, der in Barcelona wieder an der Seite von Ruud war, ein frühes Break.

Für den 25-Jährigen war es das elfte Championat auf der ATP-Tour. Den letzten Titel hatte Casper Ruud im vergangenen Jahr in Estoril geholt.

Im Doppel konnten Andres Molteni und Maximo Gonzalez ihren Titel aus dem Vorjahr mit einem 4:6, 6:4 und 11:9 gegen Hugo Nys und Jan Zielinski verteidigen.

