ATP Barcelona: Sinner, Dimitrov, Shapovalov sicher weiter

Jannik Sinner, Grigor Dimitrov und Denis Shapovalov haben in den frühen Matches am Mittwoch beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona glatte Siege eingefahren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2023, 14:37 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner bei seinem ersten Auftritt in Barcelona 2023

Vergangene Woche in Monte-Carlo haben sich Jannik Sinner und Diego Schwartzman nicht nur gemeinsam im Doppel versucht (und dabei den Spitznamen "Sinnerman" kreiert), nein, die beiden sind auch im Einzel aufeinander getroffen. Allerdings konnte Schwartzman die Partie im Fürstentum verletzungsbedingt nicht zu Ende spielen. Bei der Neuauflage am Mittwoch in Barcelona ging der Argentinier erneut als Verlierer von der Pista Rafa Nadal. Denn Sinner feierte seinen bereits 25. Matchsieg des Jahres, diesmal mit 6:2 und 6.4. Im Achtelfinale wartet nun Yoshihito Nishioka auf den Südtiroler.

Davor hatten sich bereits Grigor Dimitrov und Denis Shapovalov ihren Platz in Runde drei gesichert. Dimitrov gab gegen Emilio Gomez beim 6:3 und 6:1 nur vier Spiele ab und trifft morgen auf Alex de Minaur. Der hatte es übrigens auch eilig: Gegen den immer besser spielenden Alexander Shevchenko gewann de Minaur mit 6:0 und 6:1.

Alcaraz schon am Dienstag ins Achtelfinale

Shapovalov dagegen muss nach dem 6:4, 6:3 gegen Jozef Kovalik noch auf seinen nächsten Gegner warten: Der wird sich aus dem Sieger der Partie zwischen Stefanos Tsitsipas und Pedro Chachin. Tsitsipas hatte zuletzt bei seinem Ausscheiden in Monte-Carlo nicht ganz fit gewirkt.

Turnierfavorit Carlos Alcaraz ist ja schon gestern locker ins Turnier geglitten. Nach dem 6:3 und 6:1 gegen Nuno Borges trifft der Titelberteidiger in der Runde der letzten 16 auf Landsmann Roberto Bautista Agut.

