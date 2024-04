ATP Barcelona: Tsitsipas setzt gegen starken Ofner Siegesserie fort

Monte-Carlo-Champion Stefanos Tsitsipas gewinnt auch in Barcelona weiter. Der Grieche besiegte Sebastian Ofner mit 6:4 und 7:5 und zog ins Achtelfinale ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.04.2024, 19:58 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat auf Sand wieder Selbstvertrauen getankt

Stefanos Tsitsipas gegen Sebastian Ofner - das hat es schon im vergangenen Jahr in Roland-Garros gegeben. Damals hatte sich Ofner über die Qualifikation ins Hauptfeld und bis ins Achtelfinale gearbeitet, Tsitsipas war als einer der Mitfavoriten auf den Titel gestartet. Letzteres ist auch in diesem Jahr in Barcelona der Fall, alleine: Ofner steht aufgrund seiner starken Vorsaison nun bei allen Turnieren direkt im Hauptfeld.

In der katalanischen Hauptstadt hat die österreichische Nummer eins zum Auftakt Pavel Kotov in drei Sätzen besiegt, Tsitsipas war mit einem Freilos gestartet. Die zwei tage Pause nach seinem dritten Championat in Monte-Carlo haben dem Griechen aber nicht geschadet. Ofner hatte allerdings seine Chancen - vor allem im zweiten Satz. Da egalisierte er das Break zum 2:3 umgehend, zeigte sich mit seinem Gegner auf Augenhöhe.

Nadal scheitert an de Minaur

Nicht nur das: Nach einem weiteren Break war Ofner bei 5:3 nur zwei Punkte vom Satzausgleich entfernt. Stattdessen schaffte Tsitsipas das Rebreak und legte zum 6:5 gleich nach. Am Ende setzte sich der Favorit mit 6:4 und 7:5 durch. Nachdem Sebastian Ofner zwei Matchbälle abwehren konnte.

Im Achtelfinale spielt Stefanos Tsitsipas nun gegen Lokalmatador Roberto Carballes Baena, der Lorenzo Musetti etwas überraschend mit 7:6 (4) und 6:4 bezwingen konnte.

Ausgeschieden ist dagegen Rafael Nadal. Der Rekorchampion von Barcelona musste sich Alex de Minaur mit 5:7 und 1:6 geschlagen geben. Es war wohl Nadals letzter Auftritt bei einem seiner Lieblingsturniere.

