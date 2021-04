ATP Barcelona: Unsportliches Verhalten - Fabio Fognini disqualifiziert

Fabio Fognini ist bei seinem ersten Antreten beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona disqualifiziert worden. Der Grund: unsportliches Verhalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.04.2021, 17:31 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini ist in Barcelona nicht mehr mit dabei

Zunächts hatte es so ausgesehen, als ob Fabio Fognini wenig Lust hätte, bei sehr feuchten Temperaturen gegen den Qualifikanten Bernabe Zapata Miralles überhaupt anzutreten: 0:6 ging der erste Durchgang an den Spanier. Danach riss sich Fognini allerdings ein wenig am Riemen, ging im zweiten Satz in Führung, Zapata Miralles hielt mit. Im Zuge des Matches hatte sich Fognini allerdings schon eine Verwarnung eingehandelt, weil er den Ball aus dem Stadion schoss.

Der Ballwechsel, der Zapata Miralles das 4:4 im zweiten Akt brachte, sollte dann auch der letzte des Matches sein. Der Außenseiter traf nach einer langen Rallye die Linie, Fognini reagierte gereizt. Wenige Augenblicke später war der Oberschiedsrichter auf dem Court, wieder ein paar Augenblicke später war das ATP-Tour-500-Turnier für Fabio Fognini beendet: Disqualifikation wegen unsportlichen Verhaltens. Was genau zum Ausschluss des Italieners führte, konnten die Kameras nicht einfangen.

Für Fognini war es nicht der erste Ausschluss aus einem laufenden Wettbewerb: 2017 wurde er bei den US Open disqualifiziert, weil er die Stuhlschiedsrichterin beleidigt hatte.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona