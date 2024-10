ATP Basel: Arthur Fils sichert sich 615.000 Extra-Dollar

Für Arthur Fils hat sich der Halbfinaleinzug in Basel doppelt ausgezahlt. Der Franzose wird das ATP-500-Bonus-Pool als Erster beenden - und damit 615.000 Extra-Dollar einstreichen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 22:33 Uhr

© Getty Images Arthur Fils darf sich freuen

Arthur Fils hat am Freitag beim ATP-Turnier in Basel gegen Stefanos Tsitsipas nicht nur einen Viertelfinalsieg errungen. Der Weltranglisten-20 sicherte sich mit seinem 7:6 (5) und 6:3-Sieg über den Griechen auch den ersten Platz im sogenannten ATP-500-Bonus-Pool - und damit 615.000 US-Dollar.

Die ATP schüttet in diesem Jahr insgesamt 1.340.000 US-Dollar an jene fünf Spieler aus, die 2024 die meisten Punkte auf ATP-500-Ebene sammeln. Fils, der die Turniere in Hamburg und Tokio gewann, hält nach seinem Halbfinaleinzug in Basel bei 1.400 Zählern und ist damit nicht mehr einzuholen.

Auf Platz zwei liegt derzeit Jannik Sinner mit 1.330 Punkten. Der Weltranglistenerste ist in der laufenden Woche nicht im Einsatz und kann Fils daher nicht mehr überholen. Der Südtiroler könnte indes noch von Alex de Minaur, der bei den Erste Bank Open in Wien im Halbfinale steht, abgefangen werden.

Der zweitplatzierte Spieler im 500-Bonus-Pool erhält von der ATP 310.000 US-Dollar. Für die Profis auf den Rängen drei bis fünf gibt es 205.000, 130.000 bzw. 80.000 US-Dollar. Wer sich über dieses zusätzliche Einkommen freuen darf, entscheidet sich noch in dieser Woche. Die Turniere in Wien und Basel sind im laufenden Jahr die letzten auf 500er-Level.