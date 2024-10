ATP Basel: Halbfinale! Fils überpowert Tsitsipas

Arthur Fils ist mit einem 7:6 (5) und 6:3 gegen Stefanos Tsitsipas in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Basel eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 16:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Arthur Fils steht in Basel im Halbfinale

Arthur Fils ist ja im Laufe der Saison 2024 zu einem richtigen 500er-Spezialisten geworden. Der Franzose hat im Endspiel von Hamburg Lokalmatador Alexander Zverev in einem wahren Krimi geschlagen, in Tokio gewann Fils dann kaum weniger spektakulär das Finale gegen Landsmann Ugo Humbert. Und nun also Basel. Da steht Arthur Fils nach einem 7:6 (5) und 6:3 gegen Stefanos Tsitsipas bereits wieder in der Vorschlussrunde. Und spielt dort entweder gegen Turnierfavorit Andrey Rublev oder Ben Shelton.

Stefanos Tsitsipas dagegen hat mit dieser Niederlage so gut wie keine Chancen mehr, die ATP Finals in Turin zu erreichen. Und es gilt auch weiterhin die Faustregel, dass der Grieche, ganz im Gegensatz zu Arthur Fils, keine ATP-Tour-500-Turniere gewinnen kann. Unglaubliche elf Mal hat Tsitsipas bei einem Turnier dieser Kategorie bislang das Endspiel erreicht - und jedes einzelne verloren.

Am Abend trifft zunächst Holger Rune auf David Goffin. Und den Viertelfinaltag in Basel beschließen danach Denis Shapovalov und Giovanni Mpetshi Perricard.

Hier das Einzel-Tableau in Basel