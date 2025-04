ATP-Challenger Menorca: Neumayer zieht ins Halbfinale ein

Karriere-Highlight! Lukas Neumayer hat beim ATP-Challenger-Event in Menorca überraschenderweise das Semifinale erreicht. Zudem darf sich der Österreicher über den erstmaligen Einzug in die Top 200 der Weltrangliste freuen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 04.04.2025, 21:20 Uhr

© Getty Images Lukas Neumayr spielt in Menorca weiter groß auf.

Lukas Neumayer steht beim ATP-Challenger in Menorca nach einem 6:3, 6:4-Erfolg über den Dänen Elmar Moller im Halbfinale. In den Runden zuvor hatte sich der 22-jährige Österreicher bereits gegen den Italiener Felipe Virgili Berini und den Argentinier Pedro Cachin durchgesetzt.

Der Halbfinal-Einzug in Spanien bedeutet für den Salzburger zudem ein neues Career High im ATP-Ranking. Ab kommender Woche wird die derzeitige Nummer 208 im Ranking zum ersten Mal unter den Top 200 der Welt stehen.

Im Halbfinale bekommt es Neumayer mit Lokalmatador Pol Martin Tiffon zu tun, der in der Weltrangliste derzeit 32 Plätze hinter dem Österreicher rangiert. Ein Finaleinzug scheint also durchaus im Bereich des Möglichen.

Nicht so gut lief es leider für Neumayers Landsmann Sebastian Ofner. Der Steirer musste sich in Menorca in seinem Viertelfinale dem Litauer Vilius Gaubas mit 6:7 (2) und 2:6 geschlagen geben.



Einzel-Tableau in Menorca