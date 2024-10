ATP Basel: Ben Shelton bekommt Heiratsantrag auf dem Court

Ben Shelton hatte in seinem Erstrundenduell beim ATP 500er-Turnier in Basel gegen Tomas Martin Etcheverry wenig Probleme. Nur der Zwischenruf eines Fans brachte den US-Amerikaner kurz aus dem Konzept.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 11:47 Uhr

© Getty Images Ben Shelton brachte in Basel der Zwischenruf eines Fans kurz aus dem Konzept.

Das 6:3, 6:4 war für Ben Shelton durchaus zufriedenstellend. Verdient siegte der 22-Jährige gegen Tomas Martin Etcheverry und machte den Einzug in die zweite Runde perfekt. Die größte Überraschung im Match sorgte für Shelton wohl nicht ein Schlag seines Gegners, sondern ein weiblicher Fan, der dem 23. der Weltrangliste eine sehr konkrete Frage stellte.

Kurz vor Ende des Matches machte sich Ben Shelton an der Grundlinie bereit für das letzte Aufschlagspiel seines Kontrahenten, als eine Frau in der Halle rief: „Ben, will you marry me?“. Shelton versuchte zunächst keine Reaktion zu zeigen und die Konzentration zu wahren, konnte seine Belustigung dann jedoch nicht zurückhalten.

Ben Shelton lässt Antwort offen

Auf den Ausgang des Matches hatte der Heiratsantrag jedoch keine Auswirkungen mehr. Der US-Boy siegte souverän und ließ die Frage aller Fragen anschließend unbeantwortet.

Ben Shelton, der am vergangenen Wochenende das UTS-Event in Frankfurt gewann, könnten in der zweiten Runde jedoch weniger Herzen in der St. Jakobhalle in Basel zufliegen. Denn als Gegner könnte Stan Wawrinka warten, der am Mittwoch gegen Adrian Mannarino zum späten Erstrundenduell antreten wird.

Hier das Einzel-Tableau in Basel