ATP Basel: Carlos Alcaraz fixiert Traum-Halbfinale gegen Felix Auger-Aliassime

Beim ATP-500-Turnier in Basel kommt es zum Traum-Halbfinale zwischen Carlos Alcaraz und Felix Auger-Aliassime.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2022, 18:28 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz schlug Pablo Carreno Busta in zwei Sätzen

Carlos Alcaraz ist seinem Ziel, das Jahr 2022 als Weltranglistenerster abzuschließen, am Freitag einen weiteren Schritt nähergekommen Der 19-Jährige setzte sich im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Basel gegen seinen spanischen Landsmann Pablo Carreno Busta mit 6:3 und 6:4 durch.

Alcaraz zeigte gegen Carreno Busta eine abgebrühte Leistung und ließ im gesamten Match nur ein Break seines Kontrahenten zu. Nach rund 100 Minuten Spielzeit verwandelte der amtierende US-Open-Sieger seinen ersten Matchball.

Im Halbfinale trifft Alcaraz am Samstag auf Felix Auger-Aliassime. Der Kanadier fuhr gegen Alexander Bublik seinen elften Sieg in Serie ein und peilt in Basel seinen dritten Turniersieg en suite an.

Hier das Einzel-Tableau in Basel