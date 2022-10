ATP Basel: Der Montag ist fest in spanischer Hand

Das ATP-500-Event von Basel wartet bereits am Montag mit dem Erstrundenduell der Nummer eins des Turniers auf. Überhaupt regieren am Centre Court in der St. Jakobshalle am Montag die Spanier.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.10.2022, 15:29 Uhr

Carlos Alcaraz schlägt bereits am heutigen Montag in Basel auf

Von Michael Rothschädl aus Basel

Man ist geneigt zu sagen, dass Carlos Alcaraz in diesen Tagen in große Fußstapfen tritt. Seit dem Karriereende von Roger Federer ist nämlich klar: Alle Augen beim ATP-500-Event von Basel werden auf den 19-jährigen Spanier gerichtet sein. Der US-Open-Champion wird beim topbesetzten Hartplatzklassiker das Feld anführen. Und das bereits ab Montag.

Denn in der Schweiz hält man an frühen Plänen fest. Bereits vor Monaten hatte man vorgesehen, den spanischen Youngster schon am Montag einzusetzen. Damals hatte man aber noch Roger Federer als "Headliner" für den Dienstag in petto. Daraus wird nun bekanntermaßen nichts.

Alcaraz mit schwerem Auftaktlos

Carlos Alcaraz hingegen hat mit Jack Draper bereits in Runde eins eine harte Nuss vor der Brust. Der Brite rangiert auf Platz 45 der ATP-Weltrangliste, zudem zeigte der erst 20-Jährige zuletzt etwa mit einem Sieg über Felix Auger-Aliassime bei den US Open groß auf. Der Kanadier ist auch in Basel zugegen. Und die Nummer drei des Turniers.

Die Nummer eins des Turniers, Alcaraz, hat unterdessen große Ziele für das ATP-500-Event: nämlich seine Weltranglistenposition weiter zu festigen: "Ich möchte das Jahr als Nr. 1 beenden. Ich habe noch einige gute Turniere vor mir, bei denen ich mein Bestes geben möchte, um das Jahr als Nummer 1 zu beenden", so Alcaraz im Vorfeld der Swiss Indoors.

Der Kanadier bekommt es zum Auftakt mit dem gefährlichen Lokalmatador Marc-Andrea Hüsler zu tun, der in Sofia den Titel gewinnen konnte. Neben den Duellen von Holger Rune und Alex de Minaur sowie Stan Wawrinka und Casper Ruud mit das attraktivste Auftaktduell beim ATP-500-Event.

Dünnes Programm am Montag

Am Montag ist das Aufeinandertreffen von Carlos Alcaraz und Jack Draper indes einigermaßen konkurrenzlos: Neben dem ersten Match des Spaniers auf Schweizer Boden sind am Montag im Einzel am Centre Court lediglich David Goffin und Brandon Nakashima sowie Marin Cilic und Arthur Rinderknech im Einsatz.

Wenn da nicht Alvaro Soler wäre: Der Spanier wird die Swiss Indoors nämlich mit einem Show-Act beehren. Und die offizielle Opening-Zeremonie nach dem ersten Einzel um eine musikalische Komponente ergänzen. Es dient dies freilich lediglich als Hinführung für den Auftakt Alcaraz'. Auf den zweifelsohne bereits ab Montag alle Augen in Basel gerichtet sind.