ATP Basel: Etcheverry schlägt Murray nach großem Kampf

Nach über drei Stunden Spielzeit bezwingt Tomas Martin Etcheverry in einem intensiven und spannenden Achtelfinale beim ATP-500-Turnier in Basel den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Andy Murray in drei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.10.2023, 23:34 Uhr

© Getty Images Mit einer Energieleistung bezwang Tomas Martin Etcheverry den Altmeister Andy Murray.

Vor der Achtelfinal-Begegnung beim ATP-500er-Turnier in Basel war der Gegner des ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray auf Revanche aus, schließlich verlor der Argentinier Tomas Martin Etcheverry im Frühjahr beim Masters-Turnier in Indian Wells die bislang einzige Begegnung trotz Satzführung noch gegen den Schotten.

Etcheverry war von Beginn an im Spiel, konnte sich im ersten Game den Aufschlag seines Gegenübers holen und anschließend das Break mit eigenem Service bestätigen. Murray kämpfte sich mit drei Spielgewinnen in Folge zurück in den ersten Satz. Ohne weitere Break-Chancen ging es in den Tiebreak, in dem Murray beim Stand von 6:5 mit dem ersten Satzball den Gewinn des ersten Durchgangs per Volley-Stopp fixierte.

Auch im zweiten Durchgang weiterhin lange und intensive Grundlinien-Rallyes, nur Murray suchte ab und zu bei Gelegenheit den Weg ans Netz. Im vierten Spiel gelang Etcheverry mit der ersten Möglichkeit im Satz das Break, das er zu einer 4:1-Führung ausbauen konnte. Vorentscheidend in diesem Satz das siebte Spiel, das insgesamt siebenmal über Einstand ging und in dem Murray insgesamt vier Break-Möglichkeiten nicht nutzen konnte. Souverän bei nur einem Verlustpunkt servierte der 24-jährige Etcheverry beim Stand von 5:3 zum Satzgleichstand aus.

Die ganze Intensität des Matches zeigte sich auch gleich im ersten Spiel des dritten Akts. Etcheverry erspielte sich drei laufende Spielbälle, die Murray allesamt spektakulär abwehrte. Dennoch konnte sich der Weltranglisten-32. aus Argentinien mit zwei Punktgewinnen in Folge das Break sichern. Der 36-jährige Murray steckte nie auf, musste aber ein weiteres Mal sein Service abgeben. Nach 3:07 Stunden siegte Etcheverry mit 6:7 (5), 6:3, 6:2.

Im Viertelfinale sieht sich Etcheverry dem Sieger der Begegnung Sebastian Baez aus Argentinien gegen den topgesetzten Dänen Holger Rune gegenüber, der bei diesem Turnier erstmals von Boris Becker gecoacht wird.

