Jack Draper holt „Supercoach“ Wayne Ferreira ins Team

Wie der “Daily Mail“ berichtet, hat der Brite Jack Draper seit seiner Vorbereitung auf die Sandplatzsaison den ehemaligen Top-10-Spieler Wayne Ferreira in sein Team geholt, um mit dessen Expertise als „Supercoach“ den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.05.2024, 21:42 Uhr

© Getty Images Jack Draper erhofft sich durch die Zusammenarbeit mit Wayne Ferreira den nächsten Schritt nach vorne.

Als Spieler schaffte es der Südafrikaner Wayne Ferreira bis auf Platz 6 in der Weltrangliste. Neben seinen zwei Halbfinalteilnahmen bei den Australian Open dürfte der heute 52-jährige auch besonders auf seine 2:1-Bilanz gegen die Tennislegende Roger Federer stolz sein, den er 2001 zweimal auf Masters-Ebene bezwingen konnte. Aber auch als Coach stand er bislang seinen Erfolgen im Einzel kaum nach. In der knapp dreijährigen Zusammenarbeit mit Frances Tiafoe führte er den US-Amerikaner unter anderem zum Halbfinaleinzug bei den US-Open 2022 und von Rang 80 in die Top 10.

Und genau diese Expertise des zweifachen Masters-Titelträgers möchte sich nun der britische Youngster Jack Draper zunutze machen. Wie der britische „Daily Mail“ berichtet, verstärkt der ehemalige südafrikanische Davis-Cup-Sieger neben dem bisherigen Trainer James Trotman, der beim britischen Tennisverband LTA angestellt ist, das Team um den talentierten Linkshänder.

Berichten zufolge wurde Ferreira in den letzten Tagen im National Tennis Center des britischen Tennisverbands in Roehampton bei der Mitwirkung an der Vorbereitung von Draper auf das ATP-Masters-Event in Rom beobachtet. Offen bleibt, ob es sich bei der Verpflichtung des ehemaligen Hopman-Cup-Siegers um ein dauerhaftes Engagement oder eine projektbezogene Tätigkeit handelt. Die nächste Zielsetzung für Draper, der aktuell auf Platz 43 in der Weltrangliste rangiert, ist der Einzug unter die besten 32 Spieler im Ranking, um bei den Masters-Turnieren und den Grand-Slams in der Setzliste aufzutauchen.

In der letzten Saison musste Draper aufgrund eines Sehnenrisses in der Schulter unter anderem auf die komplette Rasensaison verzichten. Nach seinem Comeback beim Challenger im kanadischen Winnipeg spielte sich der britische Davis-Cup-Spieler in sieben Monaten von Rang 123 an die Top 40.