Frances Tiafoe und Wayne Ferreira beenden Zusammenarbeit

Nach knapp dreijähriger, erfolgreicher Zusammenarbeit trennen sich die Wege von Frances Tiafoe und seinem Coach Wayne Ferreira. Mit Diego Moyano, Ex-Trainer von Coco Gauff, steht der Nachfolger bereits fest.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.12.2023, 16:38 Uhr

© GEPA Pictures Nach Wayne Ferreira arbeitet Frances Tiafoe nun mit Diego Moyano zusammen.

Fachkundige Expertise war notwendig, als Frances Tiafoe im Februar 2020 den Südafrikaner Wayne Ferreira als neuen Coach engagierte, der es in seiner Karriere als Spieler im Einzel bis auf Rang 6 in der Weltrangliste gebracht hatte. Innerhalb eines Jahres war der US-Amerikaner von seiner bisherigen Höchstplatzierung auf Rang 29, den er unter anderem mit seinem Lauf ins Viertelfinale bei den Australian Open 2019 erreichen konnte, auf Position 82 im ATP-Ranking abgerutscht.

Gleich zu Beginn ihrer Zusammenarbeit sollte das Duo mit der Corona-Pandemie eine spezielle Situation vorfinden. Während die ATP-Tour mehr als fünf Monate ohne Turniere stillstand, konnten die Grundlagen in der Team-Chemie und der Trainingsarbeit gelegt werden. In kleinen, aber stetigen Schritten ging es für den 25-jährigen in der Weltrangliste wieder nach oben.

Ganz nah am großen Coup war Tiafoe bei den US Open 2022. In einem dramatischen Halbfinale musste er sich in fünf Sätzen dem späteren Sieger Carlos Alcaraz aus Spanien geschlagen geben, der mit dem Finalsieg über den Norweger Casper Ruud seinen ersten Major-Titel feiern durfte. Im Juni dieses Jahres schaffte der dreifache ATP-Titelträger mit seiner Höchstplatzierung auf Rang 10 den bislang einmaligen Einzug in die Top 10. Weshalb die erfolgreiche Zusammenarbeit nun beendet wurde, ist nicht bekannt. In den Social Media fand Tiafoe nur lobende Worte und bedankte sich bei seinem Ex-Coach für die gemeinsame Zeit.

Neu-Coach Diego Moyano als alter Bekannter

Kurz nach Verkündung der Trennung von Ferreira wurde mit Diego Moyano der kommende Coach vorgestellt. Als Trainer der USTA arbeitete der Argentinier neben Tommy Paul und Reilly Opelka auch mit Tiafoe in deren Juniorenzeit zusammen. Auf der Tour betreute der 48-jährige ehemalige Profi, der im Einzel auf Rang 130 stand, unter anderem Kevin Anderson aus Südafrika und beendete im April diesen Jahres auf eigenen Wunsch die einjährige Zusammenarbeit mit der US-Amerikanerin Coco Gauff.