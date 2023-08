Jack Draper kehrt nach Verletzungspause zurück

Der ehemalige Weltranglisten-38. Jack Draper startet nächste Woche beim ATP Challenger-Turnier in Winnipeg und gibt somit sein Comeback nach Verletzungspause.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.08.2023, 12:24 Uhr

© Getty Images Nach verpasster Rasen-Saison greift Jack Drapier wieder ein.

Das Highlight der Saison hatte sich der Brite Jack Draper anders vorgestellt. Aufgrund eines Sehnenrisses in der Schulter musste der 21-jährige ausgerechnet auf die Rasensaison, gipfelnd in das Major-Turnier in Wimbledon, verzichten.

Sein letztes Match bestritt der Linkshänder in Roland Garros, wo er in der Auftaktrunde gegen den späteren Viertelfinalisten Tomas Martin Etcheverry aufgeben musste.

Beim Challenger-Turnier der Kategorie 75 im kanadischen Winnipeg ist Draper mit seiner aktuellen Weltranglistenposition 83 topgesetzt. Als Nummer zwei des Turniers startet der ehemalige Weltranglisten-7. David Goffin aus Belgien. Für die Schweiz gehen die beiden Youngster Dominic Stricker und Leandro Riedi ins Rennen. Spieler aus Deutschland und Österreich sind nicht mit dabei.