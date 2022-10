ATP Basel: Halbfinale! Auger-Aliassime siegt und siegt und siegt …

Félix Auger-Aliassime ist auch beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel nicht aufzuhalten. Der Kanadier, der in den vergangenen zwei Wochen ebensoviele Titel geholt hat, steht nach einem 6:2 und 6:3 gegen Alexandr Bublik als erster Spieler im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2022, 16:39 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime hat es in Basel nach wie vor eilig

Wenn´s läuft, dann läuft es. Und wie. Einen Tag, nachdem Félix Auger-Aliassime im Achtelfinale von Basel gegen Miomir Kecmanovic nur ein einziges Game abgegeben hat - und danach vom besten Match seiner immer noch sehr jungen Karriere sprach - zog „FAA“ mit einem ungefährdeten 6:2 und 6:3 gegen Alexandr Bublik in das Halbfinale des traditionsreichen 500er-Events ein. Dort spielt der Kanadier entweder gegen Carlos Alcaraz oder Pablo Carreno Busta.

Lange hat Auger-Aliassime auf seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour warten müssen, die Premiere gelang ihm Anfang des Jahres in Rotterdam. Es folgte eine ausgedehnte Baisse. Und ein sehr beeindruckendes Hoch: Denn Auger-Aliassime gewann vor knapp zwei Wochen in Florenz, danach in Antwerpen. Von Müdigkeit keine Spur. Da helfen natürlich glatte Matches wie gegen Bublik, das nur 71 Minuten Spielzeit in Anspruch nahm.

Für Auger-Aliassime rückt damit eine erstmalige Teilnahme an den ATP Finals immer näher. Aktuell liegt er in der Jahreswertung, dem Race to Turin, auf Position sieben. Nachdem der hinter ihm klassierte Novak Djokovic aufgrund seines Wimbledon-Erfolges auf jeden Fall in Norditalien dabei sein wird, ist Auger-Aliassime derzeit der letzte qualifizierte Spieler.

Hier das Einzel-Tableau in Basel