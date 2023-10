ATP Basel: Humbert stoppt Erfolgslauf von Lokalmatador Stricker

Dominic Stricker ist im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Basel an Ugo Humbert gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2023, 20:18 Uhr

© Getty Images Dominic Stricker hat in Basel ein starkes Turnier hingelegt

Die nächste starke Vorstellung von Dominic Stricker in Basel bleib letztlich unbelohnt. Denn der junge Schweizer, der vom Deutschen Dieter Kindlmann betreut wird, musste sich Ugo Humbert aus Frankreich mit 4:6, 6:2 und 2:6 geschlagen geben. Gestern hatte Stricker im Achtelfinale noch Casper Ruud in einem dramatischen Match besiegt. Mit dem Einzug in die Runde der besten acht verbessert sich Stricker in den ATP-Charts auf Platz 90.

Humbert, der in der zweiten Saisonhälfte immer besser in Schwung kommt, spielt morgen im Halbfinale gegen Hubert Hurkacz. Der Shanghai-Champion gewann gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden mit 6:7 (6), 6:4 und 6:4.

Für Stricker geht es planmäßig kommende Woche beim ATP-Challenger-Turnier in Ismaing weiter. Der Auftritt wird mit einem Zuckerl versüßt: Morgen sollen nämlich der Schweizer und Coach Kindlmann beim Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen den SV Darmstadt zu Gast sein.

