ATP Basel: Shelton schlägt Rublev, auch Rune und Mpetshi Perricard im Halbfinale

Andrey Rublev hat im Viertelfinale von Basel gegen Ben Shelton knapp in drei Sätzen verloren. Neben dem US-Amerikaner qualifizierten sich am Abend auch Holger Rune und Giovanni Mpetshi Perricard für das Halbfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 22:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andrey Rublev verlor in drei Sätzen

Turnierfavorit Andrey Rublev ist beim ATP-500-Event in Basel im Viertelfinale ausgeschieden. Der topgesetzte Russe unterlag Ben Shelton am Freitag in einer engen Begegnung mit 5:7, 7:6 (3) und 4:6. Damit muss der Weltranglistensiebte weiterhin gehörig um seinen Platz bei den ATP Finals in Turin (10. bis 17. November) zittern.

Denn im Race liegt Rublev, der in der nächsten Woche wie der Großteil der Weltelite in Paris-Bercy an den Start gehen wird, nach seinem Viertelfinalaus weiterhin auf Rang acht. Alex de Minaur könnte den 27-Jährigen mit einem Turniersieg bei den Erste Bank Open in Wien überholen. Für Shelton geht es in Basel unterdessen im Halbfinale gegen Arthur Fils weiter.

Das zweite Halbfinale in der Schweiz bestreiten Holger Rune und Giovanni Mpetshi Perricard. Während sich der dänische Youngster gegen David Goffin klar mit 6:2 und 6:4 behauptete, hatte der Franzose in seiner Viertelfinalbegegnung deutlich härter zu kämpfen: Mpetshi Perricard besiegte Denis Shapovalov im letzten Match des Tages mit 6:7 (7), 6:3 und 7:6 (3).

Hier das Einzel-Tableau in Basel