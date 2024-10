ATP: Basel-Spezialist Félix Auger-Aliassime sicher ins Achtelfinale

Félix Auger-Aliassime, der die letzten beiden Ausgaben des ATP-Tour-500-Turniers in Basel für sich entscheiden konnte, ist genau dort auch 2024 sicher ins Achtelfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 17:02 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime mag es in Basel einfach

So richtig gut läuft die Saison 2024 für Félix Auger-Aliassime ja nicht. Wenn der Kanadier allerdings nach Basel kommt, dann scheint sich die Form von “FAA” mit einem Schlag zu verbessern. In den vergangenen beiden Jahren hat Auger-Aliassime in der St. Jakobshalle den Titel geholt, auch der Start in die aktuelle Ausgabe ist gut gelungen: mit einem 7:5 und 6:1 gegen Sebastian Baez.

In der Runde der letzten 16 trifft Auger-Aliassime schon morgen auf den spannenden jungen Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard. Eben der hatte sich schon am Montag gegen James Duckworth mit 7:6 (4) und 6:3 durchgesetzt.

Etwas überraschend kam das Aus von Jiri Lehecka. Der Tscheche, am Sonntag noch Finalist in Antwerpen, musste sich Pedro Martinez glatt mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben. Martinez trifft im Achtelfinale auf Hamburg- und Tokio-Champion Arthur Fils.

Hier das Einzel-Tableau in Basel