ATP Basel vor Absage: "Coronavirus hat Matchbälle, zum Spielverderber zu werden"

Das ATP-500-Event in Basel steht vor der Absage. Darauf deutete der Turnierdirektor Roger Brennwald gegenüber dem Schweizer Telebasel hin.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.06.2020, 19:04 Uhr

Die Zeichen stehen auf Absage für die Swiss Indoors 2020.

Erst am Donnerstag hatten die Veranstalter des ATP-500-Events in Wien den Fans Hoffnung gemacht, in einer Aussendung beteuert, dass es zum jetzigen recht gut mit einer Austragung im Oktober aussieht. Ja, die Veranstalter rund um Turnierdirektor Herwig Straka liebäugeln gar mit einer Austragung mit Fans. Deutlich schlechter sieht da die Situation für das ATP-500-Event in Basel aus. Wie aus Medienberichten einiger Schweizer Medien hervorgeht, habe man bereits eine Absage bei der ATP beantragt, möchte Fans und Gönner mit der Mitteilung, dass "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gespielt werde", nicht verschaukeln.

"Das Coronavirus hat leider mehrere Matchbälle, um zum Spielverderber zu werden", meinte dazu Turnierdirektor Roger Brennwald gegenüber dem Schweizer Telebasel. Denn eine Austragung ohne Zuschauer käme für die Veranstalter nicht in Frage, alleine die Kosten für die Bereitstellung der Halle würden das Budget eines "Geisterturniers" sprengen. Da hilft auch die Zusicherung der ATP, man könne das Preisgeld um bis zu 40 % reduzieren, wenig.

Wien mit Top-Teilnehmerfeld?

Auch eine Austragung mit Zuschauer gilt indes als unrealistisch. Zwar gebe es laut Telebasel im Oktober die Erlaubnis, Eishockeyspiele mit Zuschauern auszutragen, eine ähnliche Regelung hält der Turnierdirektor in Basel aber für unrealistisch: "Aber Social Distancing ist an einem Hallenturnier mit mehr als 10’000 Besuchern und Mitarbeitenden pro Tag nicht umsetzbar", so Brennwald.

Damit müssen die Baseler Veranstalter wohl bis zum Jahr 2021 warten, ehe die 50-Jahre-Jubiläumsedition des Turniers über die Bühne gehen kann. Für die Veranstalter in Wien hingegen könnte die Absage der Schweizer Kollegen eine zusätzliche Hebung des Niveaus des Teilnehmerfeldes bewirken. In diesem Jahre wäre das größte Tennisturnier des Landes ja mit den Olympischen Spielen und eben dem Event in Basel kollidiert. Olympia wurde bekanntermaßen bereits abgesagt, Basel steht nun kurz davor. So könnte sich im Oktober die gesamte Weltspitze in der Wiener Stadthalle versammeln. Ob mit oder ohne Zuschauer, das wird sich aber noch zeigen.