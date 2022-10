ATP Basel: Wawrinka scheitert knapp an Bautista Agut, Rune schlägt Rinderknech

Stan Wawrinka ist beim ATP-500-Turnier in Basel im Viertelfinale gegen Roberto Bautista Agut ausgeschieden. Der Spanier trifft im Halbfinale auf Holger Rune.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2022, 23:06 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka verlor im Basel-Viertelfinale

Stan Wawrinka ist trotz einer starken Leistung im Viertelfinale des ATP-500-Events von Basel ausgeschieden. Der dreifache Grand-Slam-Sieger unterlag dem Spanier Roberto Bautista Agut vor heimischem Publikum knapp mit 5:7 und 6:7 (5).

Bautista Agut trifft im Halbfinale am Samstag auf Holger Rune. Der 19-jährige Däne, der in der Vorwoche in Stockholm den Titel geholt hatte, schlug Arthur Rinderknech im letzten Viertelfinalspiel des Tages mit 7:6 (0) und 6:2.

Im Semifinale der oberen Hälfte werden sich Carlos Alcaraz und Felix Auger-Aliassime gegenüberstehen. Der spanische Weltranglistenerste besiegte Pablo Carreno Busta am Freitag in zwei Sätzen, Auger-Aliassime feierte gegen Alexander Bublik unterdessen seinen elften Sieg in Folge.

