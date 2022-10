ATP Basel: Zwölter Sieg in Folge - Auger-Aliassime paniert Alcaraz im Halbfinale!

Félix Auger-Aliassime ist mit einer grandiosen Leistung in das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Basel eingezogen. Der Kanadier gewann gegen Branchenprimus Carlos Alcaraz mit 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2022, 16:10 Uhr

© Getty Images Hat dieser Tage gut lachen: Félix Auger-Aliassime

Drittes Match zwischen Félix Auger-Aliassime und Carlos Alcaraz - und zum dritten Mal durfte sich der Kanadier am Ende zum Sieg gratulieren lassen. Und das nach einer fast makellosen Leistung. Denn Auger-Aliassime, der noch aussichtsreich um einen Platz bei den ATP Finals in Turin kämpft, schickte die Nummer eins der Welt mit einem 6:3 und 6:2 nach Hause.

Für Auger-Aliassime war es der zwölfte Match-Sieg in Folge. Zuletzt hatte er in Florenz und Antwerpen seine Turniersiege zwei und drei gefeiert, in Basel muss er morgen entweder gegen Holger Rune oder Roberto Bautista-Agut ran. Ein Treffen mit Rune wäre insofern spannend, als dass der Däne vergangene Woche in Stockholm ebenfalls als Turniersieger angeschrieben hat.

Alcaraz wehrte nach 77 Minuten Spielzeit einen Matchball von Auger-Aliassime ab, hatte wenige Augenblicke später die Chance auf eines von zwei nötigen Rebreaks. „FAA“ wehrte ab. Und nutzte seine zweite Chance auf den Einzug auf das dritte Endspiel im dritten Turnier in Folge.

