ATP Masters Toronto: Gute Laune und ein Rekord-Ballwechsel - Zverev meldet sich zurück

Alexander Zverev ist zurück. 28 Tage nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon holt der Hamburger seinen 499. Sieg auf der Tour.

von SID

zuletzt bearbeitet: 30.07.2025, 16:01 Uhr

Alexander Zverev winkte nach dem 499. Sieg seiner Karriere ins Publikum, schrieb Autogramme auf Mützen und verschwand dann lächelnd in Richtung Dusche. "Manchmal geht es einfach nur ums Gewinnen", sagte der Hamburger nach seiner Rückkehr auf die Tennistour und wirkte zufrieden: "Ich habe vier Wochen pausiert, und diese Auszeit brauchte ich auch. Jetzt freue ich mich, wieder zu spielen."

28 Tage nach seinem schmerzhaften Erstrunden-Aus in Wimbledon traf Zverev in Toronto auf den Australier Adam Walton. Beim 7:6 (6), 6:4 zeigte die Nummer drei der Welt vor allem Nervenstärke: Beim Stand von 5:5 im Tiebreak des ersten Satzes kam es zum längsten Ballwechsel des Jahres auf der ATP-Tour. Nach 52 Schlägen hatte Zverev das bessere Ende für sich.

“Nicht das schönste Match”

"Das war ein sehr wichtiger Moment, ein sehr wichtiger Punkt für mich. Ich hatte auch ein wenig Glück", sagte der 28-Jährige später. Kurios wurde es, als Zverev kurz darauf beim Stand von 7:6 vermeintlich mit einem Ass den Satz beendete, einen lauten Schrei der Erleichterung ausstieß, der Schiedsrichter den Aufschlag aber im Aus gesehen hatte. Das Publikum lachte, Zverev blieb cool und nutzte den Satzball im zweiten Versuch.

"Ich weiß, das war nicht das schönste Match, aber die Pause war lang. Morgen ist ein neuer Tag und ich hoffe, dass ich dann besser bin", sagte Zverev. Bei dem mit 9,2 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kanada ist er in Abwesenheit von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz an Position eins gesetzt.

Nun gegen Matteo Arnaldi

Zverev hatte nach seinem Aus in Wimbledon von mentalen Problemen berichtet, anschließend reiste er nach Mallorca und trainierte dort in der Akademie von Rafael Nadal mit dessen Onkel Toni. Das Training bei Nadal hab ihm geholfen: "Er ist eine Persönlichkeit, die dir auch Selbstvertrauen geben kann."

Genau das wird der beste deutsche Tennisspieler in den kommenden Wochen brauchen, am 24. August beginnen die US Open in New York. In der Woche zuvor wird Zverev an der Seite der Schweizerin Belinda Bencic am vorgeschalteten Mixed-Turnier teilnehmen, wie der Veranstalter bestätigte. Die Gewinner des Turniers am 19. und 20. August kassieren eine Siegprämie von einer Million Dollar.

In Toronto geht es für Zverev gegen Matteo Arnaldi weiter, den Italiener hatte er im Februar in Acapulco ebenfalls auf Hartplatz in drei Sätzen geschlagen, ehe er völlig überraschend dem Qualifikanten Learner Tien unterlag. Ein Sieg wäre sein 500. im Einzel auf der ATP-Tour. Eine Marke, die vor Zverev nur 58 Spieler erreicht haben.

