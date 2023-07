ATP Bastad: Alexander Zverev vs. Alex Molcan im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev trifft in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Bastad auf Alex Molcan. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr live auf TennisTV und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2023, 18:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Alex Molcan

Nach seinem Drittrundenaus in Wimbledon kehrt Alexander Zverev auf Sand zurück. In der ersten Runde des ATP-250-Turniers von Bastad trifft der Deutsche auf Alex Molcan. Das bislang einzige Duell gegen den Slowaken entschied Zverev bei den French Open 2023 klar in drei Sätzen für sich.

Zverev vs. Molcan - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alex Molcan ist als dritte Partie nach 11:00 Uhr angesetzt und gibt es ab ca. 14:30 Uhr live auf TennisTV sowie in unserem Tracker.

Hier das Einzel-Tableau in Bastad