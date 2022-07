ATP Bastad: Dominic Thiem eröffnet gegen Emil Ruusuvuori

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Bastad auf Emil Ruusuvuori. Danach würde ein Gesetzter warten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2022, 17:34 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem eröffnet in Bastad gegen Emil Ruusuvuori

Die Formkurve von Dominic Thiem ist ansteigend, in Salzburg gab es in der laufenden Woche nach dem Sieg gegen Filip Milsolic eine knappe NIederlage gegen Facundo Bagnis. Nun ist Thiem zurück auf dem obersten Tour-Level. Und zwar in Bastad. Dort bekommt es der Österreicher, der mit seinem Protected Ranking einen Startplatz im 28er-Raster in Anspruch genommen hat, mit dem Finnen Emil Ruusuvuori zu tun.

Die beiden haben bislang einmal gegeneinander gespielt: Im Davis-Cup-Treffen 2019 ließ Ruusuvuori Thiem beim 6:3 und 6:2 keine Chance. Allerdings wurde damals auf Hartplatz in der Halle gespielt. Auf den Sieger der Partie in Bastad wartet jedenfalls die Nummer vier: Roberto Bautista Agut.

Angeführt wird das Tableau von Titelverteidiger Casper Ruud vor Andrey Rublev und Diego Schwartzman. Wie für Ruud geht es auch für Dominic Thiem in den Wochen nach Bastad zunächst in Gstaad und dann bei den Generali Open in Kitzbühel weiter.

