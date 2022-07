ATP Bastad: Dominic Thiem schlägt Emil Ruusuvuori in drei engen Sätzen

Dominic Thiem ist beim ATP-250-Turnier in Bastad ins Achtelfinale eingezogen. Der Österreicher schlug Emil Ruusuvuori in einem packenden Match mit 3:6, 6:1 und 7:6 (5). Hier könnt ihr die Partie im Ticker nachlesen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.07.2022, 15:50 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem schlug Emil Ruusuvuori in drei Sätzen

Dominic Thiem kommt immer besser in Fahrt: Nachdem der US-Open-Sieger des Jahres 2020 in der vergangenen Woche beim Challenger-Event in Salzburg seinen ersten Erfolg nach 419 Tagen gefeiert hatte, fuhr er nun auch auf höchster Turnierebene den ersten Sieg in diesem Jahr ein. Thiem schlug Emil Ruusuvuori beim ATP-250-Sandplatzturnier im schwedischen Bastad mit 3:6, 6:1 und 7:6 (5).

Thiem erwischte in Skandinavien einen schlechten Start und sah sich schnell mit einem 1:5-Rückstand konfrontiert. Der 28-Jährige konnte sich danach zwar marginal steigern, im zweiten Anlauf servierte Ruusuvuori aber problemlos zum Gewinn des ersten Satzes aus.

Der Finne hatte auch im zweiten Durchgang zunächst Oberwasser, vergab beim Stand von 1:1 aber drei Breakbälle in Folge. Thiem transportierte das Momentum aus diesem gewonnenen Servicegame, nahm Ruusuvuori den Aufschlag zum 3:1 ab und sicherte sich Abschnitt zwei wenig später mit 6:1.

Thiem setzt sich im Tiebreak durch

Nach dem zweifellos besten Satz seit seiner Rückkehr auf die Tour ließ Thiem zu Beginn des dritten Satzes eine Breakmöglichkeit aus und musste wenige Minuten später selbst seinen Aufschlag abgeben. Der 28-Jährige schlug aber umgehend zurück und gestaltete den entscheidenden Durchgang in weiterer Folge äußerst ausgeglichen.

Thiem ging sogar mit 4:3 in Führung, wurde dann jedoch sichtlich nervös und kassierte das sofortige Rebreak. Es ging letztlich in einen Tiebreak, in dem der Österreicher dank eines Doppelfehlers seines Kontrahenten seinen ersten Matchball zum 3:6, 6:1 und 7:6 (5)-Erfolg verwandelte. Im Achtelfinale bekommt er es mit dem an Position vier gesetzten Roberto Bautista Agut zu tun.

