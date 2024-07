ATP Bastad: Leo Borg freut sich auf Duell mit Nadal

Beim ATP-250er-Turnier in Bastad trifft Rafael Nadal auf Leo Borg. Der Sohn von Björn Borg freut sich auf das Duell mit seinem Vorbild.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.07.2024, 15:05 Uhr

© GEPA Pictures Leo Borg trifft in der ersten Runde von Bastad auf Rafael Nadal.

Es wird der erste Auftritt von Rafael Nadal sein nach seinem Erstrundenaus gegen Alexander Zverev bei den French Open. Beim Turnier im schwedischen Bastad möchte der 92-fache Titelträger auf der ATP Tour seine Form für die olympischen Spiele in Paris testen, die zwei Wochen später starten.

Gegner der ersten Runde ist mit Leo Borg ein Spieler, der zu seinem Kontrahenten zumindest abseits des Platzes aufschaut. „Er ist mein Vorbild seit meiner Kindheit“, sagte der Sohn von Schwedens Tennislegende Björn Borg nach der Auslosung, der mit Nadal noch am Freitag zusammen trainierte. „Das wird ein spezieller Moment in meiner Karriere. Ich freue mich auf das Match.“

Leo Borg mit einem Sieg auf ATP Tour

Leo Borg hat bisher auf ATP Tourlevel in fünf Matches einen Sieg feiern können. Im vergangenen Jahr gewann der mit einer Wildcard ausgestattete 21-Jährige in der ersten Runde gegen Landsmann Elias Ymer ebenfalls in Bastad. Auch in diesem Jahr geht der aktuell auf Weltranglistenplatz 467 geführte Rechtshänder mit einer Wildcard an den Start.

Die größeren Erfolge blieben bei Leo Borg bisher aus. Bis auf vier Titel auf der ITF Tour und einer Höchstplatzierung auf Rang 334 gab es keinerlei größere Schlagzeilen. Ein Sieg gegen Rafael Nadal würde definitiv für Aufsehen sorgen und wäre gleichbedeutend mit dem größten Karriereerfolg des schwedischen Davis-Cup-Spielers.

Der Ausgang des Matches wird stark von der körperlichen Verfassung von Rafael Nadal abhängig sein, der im Doppel ebenfalls mit Casper Ruud an den Start gehen wird.

