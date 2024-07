ATP Bastad: Nadal startet mit Doppelsieg

Die erste Hürde ist überwunden. Rafael Nadal und Casper Ruud konnten als Doppelteam mehr als überzeugen und stehen nach einem 6:1 und 6:4-Sieg im Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Schweden. Für Nadal geht es morgen im Einzel gegen Leo Borg los, Ruud darf am Mittwoch ran.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 15.07.2024, 17:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Volles Stadion und laut jubelnde Fans: Natürlich lockte Rafael Nadal bei seinem ersten Spieltag der Nordea Open zusammen mit Doppelpartner Casper Ruud alle Tennisbegeisterten an. Und das Turnier begann direkt mit einem Sieg für den Maestro. Zusammen mit dem norwegischen Weltranglistenneunten, der sich ebenfalls auf Asche äußerst wohlfühlt, gewann das Duo unter tobendem Applaus in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:4 und zieht somit ins Viertelfinale des ATP-250-Turniers ein. Besonders im ersten Satz ließ das Doppel “Ruudal” ihren Gegnern Miguel Angel Reyes Varela und Guido Andreozzi keine Chance. Nadal wirkte hellwach und frisch, keine Anzeichen einer Einschränkung zu sehen. Im zweiten Satz wurde es etwas knapper, dennoch gefahrlos für das Doppel Ruud und Nadal, die sich beim 3:3 das entscheidende Break zum 4:3 und zum letztendlichen Matchgewinn sicherten.

Morgiger Erst-Runden-Gegner des spanischen Maestros ist niemand anders als Leo Borg, Sohn von Björn Borg. Der 21-jährige Schwede lief zusammen mit Landsmann William Reichtman Vinciguerra als Doppel auf, musste sich aber in zwei Sätzen geschlagen geben. Borg wartet bereits voller Vorfreude auf das Duell mit Idol Rafael Nadal, wie er bereits verriet. Bisher konnte Leo Borg noch keine bahnbrechenden Erfolge auf der ATP-Tour verbuchen. Seine höchste Platzierung war der 334. Platz der Weltrangliste. Ruud hat als gesetzter Spieler Rast und ist zusammen mit dem an Eins gesetzten Rublev erst am Mittwoch zum ersten Mal gefragt.

Hier das Doppel-Tableau der Herren

Hier das Einzel-Tableau der Herren