ATP Bastad: Nuno Borges stoppt im Endspiel Rafael Nadal

Nuno Borges hat seinen ersten Titel auf der ATP-Tour geholt. Der Portugiese besiegte im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers von Bastad Rafael Nadal mit 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2024, 15:48 Uhr

Nuno Borges hat in Bastad Rafael Nadal keine Chance gelassen

Irgendwann war dann auch der Tank von Rafael Nadal leer. Was die Leistung von Nuno Borges im Endspiel von Bastad nicht schmälern soll. Denn der 27-jährige Portugiese lieferte eine blitzsaubere Vorstellung ab, gewann nach einer Spielzeit von knapp eineinhalb Stunden sicher mit 6:3 und 6:2. Borges trug sich damit erstmals als Sieger bei einem Turnier auf höchster ATP-Ebene ein. Selbst im Finale hatte er davor noch nie gestanden.

Rafael Nadal wiederum verpasste den 93. Titel seiner Karriere. Wird seine Auftritte an der schwedischen Küste aber wohl als wichtigen Schritt Richtung Olympische Spiele in Paris werten. Besonders in Erinnerung wird natürlich der Viertelfinal-Erfolg gegen Mariano Navone bleiben, für den Nadal ziemlich genau vier Stunden benötigte.

Die eigentlichen Favoriten im Einzel in Bastad mussten sich schon früh verabschieden: Andrey Rublev schied gegen Thiago Augustin Tirante ebenso schon bei seinem ersten Auftritt aus wie Casper Ruud gegen Thiago Monteiro.

Hier das Einzel-Tableau in Bastad