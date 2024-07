ATP Bastad: Rublev verliert Auftaktpartie, Nadal/Ruud im Halbfinale

Andrey Rublev hat beim ATP-250-Turnier in Bastad bereits im Achtelfinale verloren. Rafael Nadal/Casper Ruud zogen unterdessen ins Doppel-Halbfinale ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2024, 23:38 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev verlor im Bastad-Achtelfinale

Titelverteidiger Andrey Rublev ist beim ATP-250-Turnier in Bastad in der Runde der letzten 16 ausgeschieden. Der formschwache Russe, der in der ersten Runde von einem Freilos profitiert hatte, verlor seine Achtelfinalpartie gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante mit 6:7 (5), 6:3 und 4:6. In der nächsten Runde trifft Tirante auf Roberto Carballes Baena.

In der Doppel-Konkurrenz zogen indes Rafael Nadal und Casper Ruud ins Halbfinale ein. Die beiden gewannen gegen Theo Arribage und Roman Safiullin nach Abwehr eines Matchballs mit 6:4, 3:6 und 12:10.

Während es für Ruud am Mittwoch im Einzel nicht nach Wunsch lief, bestreitet Nadal seine Achtelfinalpartie erst am Donnerstag. In dieser bekommt es der 22-fache Grand-Slam-Sieger mit dem Briten Cameron Norrie zu tun.

