ATP Bastad: Ruud patzt bei Sand-Rückkehr gegen Monteiro

Beim ATP-250-Turnier in Bastad musste sich der an Nr. 2 gesetzte Casper Ruud in seinem Auftakt-Match dem Brasilianer Thiago Monteiro überraschend glatt in zwei Sätzen geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.07.2024, 13:28 Uhr

© Getty Images Casper Ruud hat sich seinen Wiedereinstieg auf Sand deutlich anders vorgestellt.

Dass das Tennis auf Rasen nicht die große Liebe bei Casper Ruud entfacht, ist ein offenes Geheimnis. So bestritt der Norweger in dieser Saison auf dem grünen Geläuf nur das Major in Wimbledon, wo er sich in der zweiten Runde dem ebenfalls nicht gerade als Rasen-Spezialisten bekannten Fabio Fognini aus Italien beugen musste.

Umso mehr erwartete man den 25-jährigen top motiviert beim Sandplatz-Swing vor den US Open zurück. Auch die Voraussetzung durch die Auslosung mit seinem Gegner Thiago Monteiro schien günstig, gegen den der Osloer auf der Tour im Vorfeld eine makellose 3:0-Bilanz vorzuweisen hatte.

Doch schon im ersten Aufschlagspiel musste die Nr. 2 des Turniers zwei Break-Bälle abwehren und gab sein zweites Service-Game ohne gewonnenen Punkt ab. Der Brasilianer dagegen gab sich mit seinem grundsoliden Sandplatz-Spiel keine Blöße und konnte die einzige Break-Möglichkeit seines Gegenübers vereiteln. Mit einem weiteren Break tütete der Linkshänder den Gewinn des ersten Durchgangs ein.

Der zweite Akt verlief anfangs ausgeglichen, ehe sich Monteiro im sechsten Spiel die einzigen Break-Möglichkeiten im Satz erspielen und die zweite davon nutzen konnte. Auch im weiteren Verlauf gab es für Ruud bei Aufschlag seines Gegners nichts zu holen. Mit einem Service-Winner weit nach außen gesetzt fixierte der 30-jährige Monteiro den 6:3, 6:3-Erfolg nach 88 Minuten.

Im Viertelfinale sieht sich der Weltranglisten-85. dem Sieger der Partie Duje Ajdukovic aus Kroatien gegen Pavel Kotov gegenüber. Für Ruud geht es immerhin noch im Doppel weiter, wo er mit seinem Partner Rafael Nadal auf das französisch/russische Duo Arribage/Safiullin treffen wird.

