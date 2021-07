ATP Bastad: Überraschungshalbfinalisten und ein kampfloser Casper Ruud

Die Halbfinalpaarungen beim ATP-250-Event von Bastad stehen. Während Casper Ruud dafür nicht auf den Court schreiten musste, sorgte Federico Coria für eine Überraschung.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.07.2021, 19:02 Uhr

Federico Coria hat in Bastad das Halbfinale erreicht

Bereits zu Mittag, wenige Stunden bevor Casper Ruud gegen Henri Laasksonen um einen Platz in der Vorschlussrunde kämpfen sollte, stand der Einzug des Turnierfavoriten ins Halbfinale des ATP-250-Events fest. Sein schweizer Kontrahent konnte die Viertelfinalbegegnung verletzungsbedingt nicht bestreiten. Im Halbfinale trifft der Sandplatzspezialist nun auf Roberto Carballes Baena, der Norbert Gombos in zwei klaren Sätzen besiegte.

Im zweiten Halbfinale steht zum einen der Deutsche Yannick Hanfmann, der zum wiederholten Male im Sommer auf Sand zur Höchstform aufläuft. Hanfmann besiegte den Franzosen Arthur Rinderknech am frühen Nachmittag mit 6:4 und 6:3. Überraschenderweise kommt es in der Vorschlussrunde nun zum Duell mit Federico Coria, der überraschend den zweiten großen Sandplatzzauberer im Feld, Cristian Garin, in drei Sätzen niederrang.