ATP Bastad: Zverev eröffnet gegen Molcan, Ofner gegen Etcheverry

Alexander Zverev spielt beim ATP-Tour-250-Turnier in Bastad zum Auftakt gegen Alex Molcan. Sebastian Ofner trifft auch Tomas Martin Etcheverry.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2023, 20:16 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev startet in Bastad gegen Alex Molcan

Zverev und Molcan sind erst vor wenigen in Roland Garros aufeinander getroffen. Damals hatte der Deutsche, der in Bastad an Position fünf gesetzt ist, keine Probleme. In Runde zwei würde der Sieger der Partie zwischen Thiago Monteiro und Daniel Elahi Galan warten. Planmäßiger Gegner im Viertelfinale ist Andrey Rublev.

Sebastian Ofner bekommt es mit Tomas Martin Etcheverry zu tun, einem der Aufsteiger des Jahres 2023. Etcheverry ist in Bastad auf Rang sechs gesetzt. Mögliche Zweitrunden-Gegner sind Bernabe Zapata Miralles oder ein Qualifikant.

Als Favorit geht Casper Ruud mit einem Freilos in das ATP-Tour-250-Event. Der Norweger startet dann entweder gegen Juan Manuel Cerundolo oder Alexander Shevchenko. Und auch ein interessantes schwedisches Duell wurde ausgelost: Leo Borg trifft auf Elias Ymer.

Hier das Einzel-Tableau in Bastad