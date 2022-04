ATP Belgrad: Andrey Rublev siegt - Djokovic geht am Ende die Puste aus

Andrey Rublev (ATP-Nr. 8) hat das ATP-250er-Turnier in Belgrad gewonnen. Im Finale schlug er Novak Djokovic mit 6:2, 6:7 (4) und 6:0.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.04.2022, 17:10 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev

Andrey Rublev hat beim ATP-Turnier in Belgrad seinen elften Titel geholt - gegen einen am Ende energielosen Novak Djokovic. Kein Wunder: Der "Djoker" hatte im Verlaufe der Woche drei Matches nach verlorenem ersten Durchgang drehen müssen und als Turnierstar in seiner Heimat vermutlich auch außerhalb des Platzes viel um die Ohren gehabt.

Fast sah es so aus, als sollte Djokovic jedoch erneut das große Comeback gelingen: Nach deutlich verlorenem ersten Durchgang holte Djokovic im zweiten Satz das frühe Break, das er jedoch direkt wieder abgab, im Tiebreak aber stellte er den Satzgleichstand her.

Auch im dritten Satz hatte Djokovic kurzzeitig die Nase vorn, konnte ein 15:40 im ersten Aufschlagspiel Rublevs aber nicht nutzen. Ab dann spielte nur noch der Mann aus Russland, der Djokovic am Ende kein Spiel mehr ließ.

Djokovic mehr als drei Stunden länger auf dem Platz

Während Djokovic runde 7 Stunden und 40 Minuten fighten musste in seinen drei Matches auf dem Weg ins Finale, waren es bei Rublev nur rund 4 Stunden und 25 Minuten - ein großer Unterschied in Sachen Kraftreserven, selbst für den sonst nimmermüden Djokovic.

Der kann dennoch erhobenen Hauptes aus Belgrad weiterreisen: Bei seinen bisherigen zwei Turnieren in Dubai und Monte Carlo war stets früh Schluss gewesen für Djokovic, den Jahresbeginn in Australien hatte er nach seinem Einreise-/Impfdrama verpasst.

Djokovic zu Rublev: "Bitte komm zurück"

Rublev hat neben seinem elften Titel eine Premiere zu feiern: Der Sieg gegen Djokovic war sein erster gegen einen amtierenden Weltranglisten-Ersten. Er hat zudem das "Big 3"-Package vollendet und im Laufe seiner Karriere sowohl gegen Federer, Nadal und Djokovic zumindest ein Mal gesiegt.

Djokovic bemühte sich zudem bereits um die Spielerakquise für kommendes Jahr - seine Familie hat das Turnier schließlich in ihrer Obhut (Bruder Djordje leitete die Siegerehrung). "Glückwunsch, du bist ein toller Champion und ein toller Typ", sagte er in Richtung Rublev. "Belgrad und Serben lieben dich. Also komm bitte zurück, um deinen Titel zu verteidigen."