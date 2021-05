ATP Belgrad: Novak Djokovic mit etwas Mühe ins Viertelfinale

Turnierfavorit Novak Djokovic ist beim zweiten ATP-Tour-250-Turnier in Belgrad in das Viertelfinale eingezogen. Der Lokalmatador bezwang Mats Moraing mit 6:2 und 7:6 (4).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2021, 16:00 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Novak Djokovic macht sich in dieser Woche in Belgrad warm

Nachdem der erste Satz gemäß der Papierform mit 6:2 an den Weltranglisten-Ersten ging, sah es in Durchgang zwei nach dem Break zum 6:5 für Djokovic nach der endgültigen Entscheidung aus. Moraing aber kämpfte sich noch einmal zurück und damit ins Tiebreak. Dort reichte Djokovic ein frühes Mini-Break, um den Sieg sicherzustellen.

Im Viertelfinale trifft Novak Djokovic auf Federico Coria, der sich gegen Altmeister Pablo Cuevas sicher in zwei Sätzen behaupten konnte. Hinter dem Branchenprimus ist in Belgrad Gael Monfils an Position zwei notiert. Der Franzose eröffnet gegen Roberto Carballes Baena.

Hier das Einzel-Tableau in Belgrad