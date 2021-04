ATP Belgrad: Sensation! Novak Djokovic unterliegt Aslan Karatsev in Marathonmatch

Novak Djokovic ist beim ATP-250-Turnier in Belgrad völlig überraschend im Halbfinale ausgeschieden. Der Weltranglistenerste unterlag Aslan Karatsev im längsten Match des Jahres in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.04.2021, 23:31 Uhr

Auf dem Weg in das Halbfinale seines Heimturniers in Belgrad hatte Novak Djokovic in seinen ersten beiden Partien insgesamt nur acht Games abgegeben und auch gegen Aslan Karatsev schien der 33-Jährige zunächst kaum Probleme zu haben. Der Weltranglistenerste ging schnell mit 3:0 in Führung, danach riss bei ihm aber völlig der Faden.

Karatsev verpasste es beim Stand von 5:4 zwar, den ersten Satz auszuservieren, im zweiten Anlauf klappte es dann aber. 7:5 hieß es nach 70 Minuten Spielzeit aus Sicht des Weltranglisten-28., der jedoch auch im zweiten Durchgang schnell mit einem Break in Rückstand geriet.

Doch erneut konnte Djokovic diesen Vorsprung nicht lange halten, stattdessen geriet der 18-fache Grand-Slam-Champion nach vier verlorenen Spielen in Folge mit 2:4 in Rückstand. Doch wie so oft in seiner Karriere zog der Serbe noch einmal den Kopf aus der Schlinge und sicherte sich den zweiten Abschnitt dank einiger unglaublicher Schläge noch mit 6:4.

Djokovic verpasst dritten Titel in Belgrad

Im dritten Satz vergaben zunächst beide Spieler zahlreiche Chancen, ehe Karatsev das vorentscheidende Break zum 4:3 gelang. Zwei Spiele später wehrte Djokovic bei eigenem Aufschlag zwar noch einen Matchball ab, ein Game darauf servierte der Russe aber trotz einiger Probleme zum größten Sieg seiner Karriere aus: 7:5, 4:6 und 6:4 hieß es nach 3:25 Stunden Spielzeit - die Partie war somit auch die längste des laufenden Kalenderjahres - aus Sicht des 28-Jährigen.

Karatsev trifft im Finale nun auf Matteo Berrettini. Djokovic, der in der gesamten Begegnung nur fünf seiner 28 Breakbälle verwertete, verpasste hingegen seinen dritten Heimtriumph in Belgrad.

