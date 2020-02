ATP: Berrettini gibt sein Comeback wohl in Indian Wells

Mattei Berrettini, im vergangenen Jahr sensationell im Halbfinalist bei den US Open, wird voraussichtlich Mitte März zum Turnier in Indian Wells auf den Tenniscourt zurückkehren.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.02.2020, 22:28 Uhr

© GEPA Pictures Berrettini bald wieder in Action

Matteo Berrettini musste zuletzt mehrere Turnierteilnahmen aufgrund einer Bauchmuskelverletzung absagen. Diese Probleme plagen den Italiener schon seit Beginn der Saison und beeinflussten auch die Leistung bei seinem einzigen Turnier dieses Jahr, den Australian Open, negativ. In Melbourne verlor die Nummer acht der Welt in der zweiten Runde gegen den Amerikaner Tennys Sandgren.

Sein Coach Vincenzo Santopadre lobte in einem Interview kürzlich den Umgang seines Schützlings mit dieser schwierigen Situation: „Natürlich nahm er die Verletzung nicht gerne hin, aber nach anfänglichen Problemen hat er eine bessere Reaktion darauf gezeigt. Matteo hat immer Zeit gefunden zu reflektieren und neue Reize zu finden, auch schon bei vergangenen Verletzungen. Ich bin überzeugt davon, dass auch diesmal der Fall ist“

Rückkehr voraussichtlich beim Masters in Indian Wells

Verletzungsbedingt muss er jetzt auch beim Davis Cup pausieren, kann das italienische Team nur aus der Ferne beim Aufeinandertreffen mit Südkorea unterstützen. Mit Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Gianluca Mager, Stefano Travaglia und Simone Bolelli gehen die Azurri ins Rennen. Dieses Ensemble soll die Pflichtaufgabe am 6. und 7. März in Cagliari erfolgreich bewältigen.

Matteo Berrettini wird seine Rückkehr wahrscheinlich dann beim Masters in Indian Wells feiern. Dort wird sich zeigen, ob der Italiener schon wieder gesund und in Form ist und an seine starken Leistungen im Jahr 2019 anknüpfen kann. Da hatte Berrettini auch in Deutschland (Turniersieg in Stuttgart, Finaleinzug in München) und Österreich (Halbfinale in Wien) bemerkenswerte Leistungen gezeigt. Vor allem ragten aber das Halbfinale der US Open und das Erreichen der ATP Nitto Finals in London als größte Erfolge hervor.