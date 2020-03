ATP-Bildergalerie: Thiem, Djokovic, Federer - die Indian-Wells-Sieger seit 2010

Gut möglich, dass das "fünfte Major", das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells, im November 2020 nachgetragen wird. Wir haben uns aber zum "regulären" Termin noch einmal die Sieger der letzten Dekade angesehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2020, 10:53 Uhr

© Getty Images Roger Federer entschied die Schweizer Angelegenheit 2017 gegen Stan Wawrinka mit 6:4, 7:5 für sich

Novak Djokovic wird sich vielleicht ganz besonders über die Absage (oder auch nur Verschiebung) der diesjährigen Ausgabe des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells geärgert haben: Der Weltranglisten-Erste ist 2020 noch unbesiegt, wäre in der kalifornischen Wüste der große Favorit auf den Titel gewesen. Seinen sechsten, der Djokovic zum alleinigen Rekordhalter vor Roger Federer gemacht hätte.

So aber heißt es zuwarten. Auch für Titelverteidiger Dominic Thiem, der sich vor Jahresfrist in Indian Wells seinen größten Erfolg sichern konnte. Wir erinnern uns gerne - auch noch ein paar Jahre weiter zurück in die Vergangenheit.