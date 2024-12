ATP: Bleifuß! - Jannik Sinner macht Abstecher nach Abu Dhabi

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner überbrückt die wettbewerbsfreie Zeit mit einem Ausflug zum Formel-1-Saisonende in Abu Dhabi.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.12.2024, 16:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Während der Tennissport noch an recht zarten und - auf gut wienerisch gesagt - “a bissl patschert” wirkenden Annäherungsversuchen mit Staaten im Nahen Osten herumprobiert, ist der Rennsport im arabischen Raum längst fest verankert. Mit den Formel-1-Rennen in Bahrain, Saudi-Arabien (Jeddah), Katar (Doha) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi) standen bzw. stehen in der aktuellen Saison gleich vier Grand-Prix-Wettberwerbe in besagter Region im Rennkalender.

Das Saison-Abschluss in Abu Dhabi findet am kommenden Wochenende statt - und mit dabei im Publikum (wenn auch höchstwahrscheinlich im VIP-Bereich) ist niemand anderer als der aktuelle Tennis-König Jannik Sinner. Der Südtiroler folgt dabei einer Einladung des Traditions-Rennstalls Ferrari. Neben einem Blick hinter die Kulissen steht auch ein Treffen mit Neo-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) auf dem Programm.

Es ist nicht das erste Mal das Sinner eine Einladung von Ferrari erhält, durfte sich der Sextner doch in der Vergangenheit den Firmen-Hauptsitz in Maranello zu Gemüte führen und dabei die beiden Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz kennenlernen.

Klar ist aber auch: Abu Dhabi ist nur eine kurzer Zwischenstopp auf dem Weg nach Dubai, wo sich Sinner etwa zwei Wochen intensiv auf die neue Saison vorbereiten wird. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Bereiche Athletik und Kondition gelegt werden. Zu Weihnachten geht es zurück zur Familie nach Südtirol, von wo aus, nach einer Feier im Kreise der Liebsten, die große Reise nach “Down under” angetreten werden wird.