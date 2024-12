ATP Brisbane: Dimitrov gewinnt gegen Hanfmann, Rune schon raus

Titelverteidiger Grigor Dimitrov ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Yannick Hanfmann in das ATP-Tour-250-Turnier in Brisbane gestartet. Vorjahresfinalist Holger Rune ist dagegen schon gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.12.2024, 09:44 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov ist in Brisbane erfolgreich gestartet

Grigor Dimitrov hat einen soliden Start in die Tennissaison 2025 hingelegt. Der bulgarische Titelverteidiger besiegte zum Auftakt des ATP-Tour-250-Turniers in Brisbane Yannick Hanfmann mit 7:6 (3) und 6:3. Hanfmann hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. In Runde zwei bekommt es Dimitrov mit Aleksandar Vukic zu tun. Der Australier hatte beim 6:2 und 6:3 gegen David Goffin erstaunlich wenige Probleme.

Ausgeschieden ist indes Vorjahresfinalist Holger Rune. Der Däne hatte mit Jiri Lehecka wohl das schwierigste Los aller gesetzten Spieler gezogen. Und Lehecka enttäuschte nicht, gewann nach einer Spielzeit von 84 Minuten mit 7:5 und 6:3.

Djokovic am Montag nur im Doppel

Das unterhaltsamste Match am ersten Tag der Hauptfeld-Action lieferten sich wohl Jordan Thompson und Matteo Berrettini. Der Lokalmatador hatte am Ende die Nase mit 3:6, 6:3 und 6:4 durch. Ein anderer Australier musste in einer dramatischen Partie dagegen seinen Abschied nehmen: Chris O´Connell verlor nämlich gegen Alex Michelsen mit 4:6, 6:4 und 6:7 (10) - und vergab dabei einen Matchball.

Turnierfavorit Novak Djokovic startet erst morgen gegen Rinky Hijikata in sein Einzel-Abenteuer. Am heutigen Montag spielt Djokovic noch an der Seite von Nick Kyrgios im Doppel gegen Alexander Erler und Andreas Mies.

