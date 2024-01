ATP Brisbane live: Dominic Thiem vs. Rafael Nadal im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem und Rafael Nadal treffen in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Brisbane aufeinander. Das Match gibt es ab 09:30 Uhr live im TV und Livesteram bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2024, 16:48 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Rafael Nadal treffen zum 16. Mal aufeinander

Es wird die 16. Begegnung zwischen Nadal und Thiem werden, noch nie haben sich die beiden schon in der ersten Runde eines ATP.Turniers getroffen. Nun aber startet Rafael Nadal mit einer Wildcard in Brisbane, Dominic Thiem musste sich seinen Platz im Raster über die Qualifikation erkämpfen.

In der Bilanz hat Nadal die Nase mit 9:6-Siegen vorne. Die beiden jüngsten Begegnungen jeweils 2020 im Viertelfinale bei den Australian Open und später in der Gruppenphase bei den ATP Finals in London konnte jeweils Thiem gewinnen.

Thiem vs. Nadal - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Rafael Nadal gibt es ab 09:30 Uhr live im TV und Livesteram bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane