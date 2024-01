ATP Brisbane live: Rafael Nadal vs. Jason Kubler im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft in der zweiten Runde treffen des ATP-Tour-250-Turniers in Brisbane auf Jason Kubler. Das Match gibt es ab 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.01.2024, 11:35 Uhr

Nach dem beeindruckenden Erstrunden-Sieg beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Brisbane gegen den Österreicher Dominic Thiem geht Rafael Nadal in der zweiten Runde des Hartplatz-Events als Favorit ins Rennen. Dort trifft er mit dem Lokalmatador Jason Kubler auf einen Wildcard-Kollegen.

Begegnung zwischen den beiden Kontrahenten gab es bislang noch keine. Während Nadal mit dem ATP-Ranking 672 ans Werk geht, liegt der Mann aus Brisbane aktuell auf Weltranglisten-Position 102.

Nadal vs. Kubler - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Rafael Nadal und Jason Kubler gibt es ab 09:30 Uhr live im TV und Livesteram bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane