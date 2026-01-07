ATP Brisbane: Medvedev schlägt Tiafoe klar

Der ehemalige Weltranglistenerste Daniil Medvedev hat beim ATP 250-Turnier in Brisbane das Viertelfinale erreicht.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 13:25 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht im Viertelfinale von Brisbane.

Der topgesetzte Russe bezwang - vor allem dank einer starken Aufschlagleistung - Frances Tiafoe klar mit 6:3 und 6:2 und benötigte dabei nur etwas mehr als eine Stunde.

„Der Platz ist ziemlich schnell, deshalb muss man gut aufschlagen, und ich bin zufrieden mit meinem Aufschlag“, meinte Medvedev im Anschluss an das Match. „Ich fand, ich habe viel besser gespielt als in der ersten Runde, habe keinen Breakball zugelassen, und das setzt den Gegner natürlich unter Druck. Ich hatte ein paar gute Spiele bei seinem Aufschlag, und das hat heute gereicht“, so der Russe, der nun im Head-to-Head mit Tiafoe 5:1 führt.

Im Viertelfinale trifft "Meddy" auf den polnischen Lucky Loser Kamil Majchrzak, der Reilly Opelka in drei Tiebreaks mit 7:6 (2), 6:7 (7) und 7:6 (8) niederrang.

Ebenfalls im Viertelfinale steht Sebastian Korda, der allerdings von einer Aufgabe des an Nummer drei gesetzten Tschechen Jiri Lehecka profitierte.

Nächster Gegner von Korda wird Alex Michelsen sein, der im US-Youngster-Duell Learner Tien mit 6:4 und 6:2 bezwang.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane